Tuzla’da gemi yan yattı: 1 ölü

Tuzla tersaneler bölgesinde geminin yan yatması sonucu iskeleye doğru kayan kapak bir işçinin ölümüne sebep oldu. Tuzla Tersaneler bölgesindeki İçmeler Mahallesi'nde bir tersanede yaşanan olayda Ukrayna bandıralı Elmes isimli bakım ve onarım çalışmaları süren gemi su aldı ve yan yattı. Geminin yan yatması sonucu üzerinde çalışan işçilerden bir kısmı denize düştü. İskeleye doğru kayan geminin kapağı ise Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen'in (46) üzerine düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda 2 işçi de yaralandı. Olay yerindeki incelemesinin ardından Yevgen'in cenazesi morga götürüldü.