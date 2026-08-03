Tuzla’da yat tamirhanesinde yangın: 2 yat alev alev yandı

Tuzla'daki yangın, saat 17.50 sıralarında İçmeler Mahallesi Arkadaşlar Sokak'ta bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yat tamirhanesine sıçradı.

İKİ YAT ALEV ALEV YANDI

Tamirhanede bulunan 2 yat da alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis ekipleri, yangın nedeniyle sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İş yerinin bitişiğinde kurulan pazarda bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yatlar kullanılamaz hale geldi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör