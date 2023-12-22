Tuzla’daki Kariyer ve İstihdam Fuarı 6’ncı kez kapılarını açtı

2 gün boyunca ziyaretçileri kabul edecek fuara, Tuzla'da bulunan organize sanayi bölgelerinin temsilcileri başta olmak üzere 250 firmadan oluşan işveren temsilcileri bir araya geldi. Firma stantlarını gezip firmalardan bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, mesleki eğitimi gören öğrencilere diploma ve iş sözleşmelerini taktim etti.

Stant gezisinin ardın Yazıcı, moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen'in yaptığı söyleşiye katıldı. Söyleşide kendi kariyer yolculuğundan ve Tuzla'daki kariyer ile istihdam alanlarından bahseden Yazıcı, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulundu.

Fuarda; işverenlere yönelik seminerler, ziyaretçiler için iş hayatında mutluluk ve kariyer planlaması için söyleşi programları, kariyer ve hobi atölyeleri, kariyer simülasyonu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.