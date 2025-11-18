Haberler Yaşam Haberleri Tuzlu su soğuk algınlığına iyi geliyor
Giriş Tarihi: 18.11.2025

Tuzlu su soğuk algınlığına iyi geliyor

Yüz yıllardır kullanılan yöntemin soğuk algınlığıyla mücadelede etkili olduğu kanıtlandı. Kış mevsiminin de gelmesiyle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları sık duyuyoruz. The Conversation'da yer alan habere göre, son yıllarda yapılan araştırmalar hem yetişkinler hem de çocuklarda soğuk algınlığına karşı burnu tuzlu su ile yıkama yönteminin etkili olduğunu ortaya koydu. Bu yöntem yalnızca hastalığın süresini kısaltmakla kalmıyor virüsün başkalarına bulaşmasını da azaltıyor. Ayrıca, gereksiz antibiyotik kullanımını düşürüyor ve maliyeti çok düşük.
