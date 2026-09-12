Tuzun bilinmeyen birçok faydası var

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HER şeyin olduğu gibi tuzun da fazlası vücut için ciddi bir tehdit oluştururken, tamamen hayatımızdan çıkarılması da önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, vücudun temel mekanizmalarını sürdürebilmesi için tuzun (sodyum ve klorür) kontrollü tüketilmesinin şart olduğunu belirterek faydalarını şöyle sıralıyor:Vücuttaki su ve mineral dengesini koruyarak hücrelerin düzgün çalışmasına yardım eder.Sinir uyarılarını iletir ve kasların kasılmasını destekler.Sindirimi kolaylaştırır.Tuzlu su ile yapılan gargara, boğaz enfeksiyonlarını hafifletir ve ağız içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.İyotlu tuz kullanımı, tiroit bezlerinin hormon üretmesine ve metabolizmanın düzenli çalışmasına katkı sağlar.