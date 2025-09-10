Haberler Yaşam Haberleri TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2025: Bu akşam hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 10.9.2025 15:52

TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2025: Bu akşam hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, Star TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri için yeni yayın akışı belli oldu. 10 Eylül 2025 Çarşamba akşamı ekranlarda birbirinden iddialı diziler ve programlar yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV’nin güncel yayın akışı listesi merak ediliyor. Peki bu akşam hangi diziler var, saat kaçta başlıyor? İşte, güncel TV yayın akışı!

TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2025: Bu akşam hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, Star TV yayın akışı

Akşam ekran karşısına geçecek izleyiciler 10 Eylül 2025 TV yayın akışını araştırıyor. Popüler kanallarda sevilen diziler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programları ekrana gelecek. ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV'nin yayın akışında neler var, bu akşam hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak? İşte, TV yayın akışı!

TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2025

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Öldürme Arzusu

00:45 Terminatör: Kara Kader

02:55 Teşkilat

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:35 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ajan

22:45 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

01:15 Mandıra Filozofu İstanbul

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:30 Çiçero

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Gözleri KaraDeniz

02:00 Gözleri KaraDeniz

04:30 Kardeşlerim

06:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:20 Gözleri KaraDeniz

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kral Kaybederse

01:00 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 En Güzel Bölüm

17:40 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Bahar

00:15 Bahar

02:45 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 İyi Bir Aile Değiliz

22:00 Bahar

ARKADAŞINA GÖNDER
TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2025: Bu akşam hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, Star TV yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz