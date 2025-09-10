TV YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL 2025: Bu akşam hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, Star TV yayın akışı

Akşam ekran karşısına geçecek izleyiciler 10 Eylül 2025 TV yayın akışını araştırıyor. Popüler kanallarda sevilen diziler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programları ekrana gelecek. ATV, Kanal D, Show TV, TV8 ve Star TV'nin yayın akışında neler var, bu akşam hangi yapımlar izleyiciyle buluşacak? İşte, TV yayın akışı!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Öldürme Arzusu
00:45 Terminatör: Kara Kader
02:55 Teşkilat
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:35 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ajan
22:45 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Gözleri KaraDeniz
02:00 Gözleri KaraDeniz
04:30 Kardeşlerim
06:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:20 Gözleri KaraDeniz
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 En Güzel Bölüm
17:40 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler