TV yayın akışı 12 Ekim 2022: Bugün TV’de neler, hangi dizi ve programlar var? ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başladı. İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen seyirciler, TV yayın akışı listesi ile kanallarda yayınlanacak yapımları araştırıyor. Bu noktada ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi sorgulanıyor. Peki, Bugün TV'de neler var? 12 Ekim 2022 ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı!
Çarşamba akşamı evde dizi ve film keyfi yapmak isteyenler için TV yayın akışı listesi belli oldu. Haberimizde, 12 Ekim Çarşamba günü için yayınlanan Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV kanallarının tv yayın akışına bakabilirsiniz.
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
02:30 Sabahın Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Züğürt Ağa
00:00 Atla Gel Şaban
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
23:45 Camdaki Kız