TV YAYIN AKIŞI 14 KASIM 2025 | Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar...

Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:44

14 Kasım 2025 Cuma gününe ait TV yayın akışları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bu akşam dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği ve hangi yapımların yayınlanacağı gündemde. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve diğer popüler yapımların yayın bilgileri, kanalların güncel akışlarıyla birlikte inceleniyor. İşte 14 Kasım 2025 Cuma TV yayın akışı detayları.

Televizyon kanallarının 14 Kasım 2025 tarihli yayın akışı, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam dizilerin yeni bölüm bilgisi ve ekrana gelecek programlar merak konusu oldu. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi sevilen dizilerin yayın planı, kanalların resmi akış listeleri üzerinden sorgulanıyor. İşte 14 Kasım 2025 TV yayın akışına dair tüm detaylar.

BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?

Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümlerini iptal edildi.

Gözler ise bugüne çevrildi. Kanalların 14 Kasım Cuma TV yayın akışı paylaşıldı. Yayın akışlarında dizilerin yeni bölümleri ile yayınlanacağı belirtildi.

Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…

İŞTE KANAL KANAL 14 KASIM 2025 CUMA TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.33 İstiklal Marşı

05.35 Hayallerinin Peşinde

06.25 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır

07.40 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası | Türk Sineması

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Kanatlarını Aç

15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

18.00 Yurda Dönüş

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.50 Taşacak Bu Deniz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Kod 355

22.30 Kod 355

00.45 Çarpıntı

03.00 Yüksek Sosyete

05.00 Söz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

00.15 Eşref Rüya

02.30 Poyraz Karayel

04.30 Üç Kız Kardeş

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Ölümcül Çarpışma

22.20 Kuruluş Orhan

01.20 Gözleri KaraDeniz

04.00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

00.15 Veliaht

02.45 Bereketli Topraklar

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

13.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.30 Gel Konuşalım

