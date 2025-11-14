TV YAYIN AKIŞI 14 KASIM 2025 | Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar...

Televizyon kanallarının 14 Kasım 2025 tarihli yayın akışı, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam dizilerin yeni bölüm bilgisi ve ekrana gelecek programlar merak konusu oldu. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi sevilen dizilerin yayın planı, kanalların resmi akış listeleri üzerinden sorgulanıyor. İşte 14 Kasım 2025 TV yayın akışına dair tüm detaylar.

BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?

Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümlerini iptal edildi.

Gözler ise bugüne çevrildi. Kanalların 14 Kasım Cuma TV yayın akışı paylaşıldı. Yayın akışlarında dizilerin yeni bölümleri ile yayınlanacağı belirtildi.

Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…