TV YAYIN AKIŞI 14 KASIM 2025 | Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar...

Televizyon kanallarının 14 Kasım 2025 tarihli yayın akışı, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu akşam dizilerin yeni bölüm bilgisi ve ekrana gelecek programlar merak konusu oldu. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi sevilen dizilerin yayın planı, kanalların resmi akış listeleri üzerinden sorgulanıyor. İşte 14 Kasım 2025 TV yayın akışına dair tüm detaylar.
Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Dizilerin yeni bölümlerini iptal edildi.
Gözler ise bugüne çevrildi. Kanalların 14 Kasım Cuma TV yayın akışı paylaşıldı. Yayın akışlarında dizilerin yeni bölümleri ile yayınlanacağı belirtildi.
Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV, Show TV yayın akışı…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Hayallerinin Peşinde
06.25 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır
07.40 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası | Türk Sineması
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Kanatlarını Aç
15.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
18.00 Yurda Dönüş
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.50 Taşacak Bu Deniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Eşref Rüya
02.30 Poyraz Karayel
04.30 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Ölümcül Çarpışma
22.20 Kuruluş Orhan
01.20 Gözleri KaraDeniz
04.00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Veliaht
02.45 Bereketli Topraklar