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Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:18

TV yayın akışı 21 Aralık 2022 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var; hangi dizi ve filmler?

TV yayın akışı listesi güncel olarak yayınlandı. Listeye göre; 21 Aralık Çarşamba günü ATV, Kanal D, Star Tv, Show Tv, TRT 1 gibi pek çok kanalda pek çok dizi ve film ekrana gelecek. Televizyon izleyicileri “Bugün televizyonda neler var; hangi dizi ve filmler?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; bugün tv’de neler var? İşte TV yayın akışı listesi 21 Aralık 2022 Çarşamba.

TV yayın akışı 21 Aralık 2022 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var; hangi dizi ve filmler?

Tv yayın akışı listesi yayınlandı. Güncel olarak yayınlanan listeye göre; 21 Aralık Çarşamba günü her kanalda pek çok farklı program yer alıyor olacak. Medya gündemini yakından takip eden televizyon izleyicileri "Bugün televizyonda neler var; hangi dizi ve filmler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TV yayın akışı 21 Aralık 2022 Çarşamba.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi

22:45 Güzel Günler

01:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:45 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:15 Yürek Çıkmazı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Dizi

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TV yayın akışı 21 Aralık 2022 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var; hangi dizi ve filmler?
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