TV YAYIN AKIŞI 7 EKİM 2022: Bugün televizyonda neler var, Mevlid Kandili özel programı hangi kanalda?

TV yayın akışı 7 Ekim 2022 tarihiyle araştırılmaya başladı. Bugün televizyonda neler var ve Mevlid Kandili özel programı hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. TV8, Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV yayın akışı ile bugünkü diziler ve programlar araştırılıyor. İşte, TV yayın akışı bugün…
HANGİ KANALDA MEVLİD KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI VAR?
ATV: Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel (20.00)
KANAL D: Mevlid Gecesi Özel (20.00)
7 EKİM 2022 TV YAYIN AKIŞI
ATV
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
21: 30 Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi
01: 15 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mevlid Gecesi Özel
22:15 Arka Sokaklar
01:45 O Kız
03:45 Gelinim Mutfakta
06:00 Aşk ve Umut
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:05 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Yeşil Deniz
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:45 Yeşil Deniz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Gecenin Ucunda
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk
TV8
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yazgı
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:00 Baba
05:30 Bir Şansım Olsa