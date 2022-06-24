TV yayın akışı ile bu akşam Tv’de ne var? İşte 24 Haziran 2022 Atv, Kanal D, Star TV, Tv8, Show Tv yayın akışı listesi

Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan yapımlar merakla bekleniyor. Atv, Kanal D, Star TV, Tv8, Show Tv yayın akışı listesi bu noktada araştırma konusu haline geldi. Haftasonu öncesi akşam televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler bu noktada "Bugün Tv'de neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanallar her gün programlarını resmi siteleri üzerinden duyuruyor. İşte Atv, Kanal D, Star TV, Tv8, Show Tv yayın akışı listesi ve detaylar...
24 Haziran 2022 Cuma TV yayın akışı
ATV
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmaz İster?
KANAL D
09:00 Görgüsüzler
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
STAR TV
07:00 Boşver Arkadaş
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın
FOX TV
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
TRT
08:10 Tozkoparan
11:10 Bir Aş Hikayesi
11:40 Masumlar Apartmanı
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber ( Canlı)
20:00 Kasaba Doktoru
TV8
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
SHOW
06:00 Gelin Evi
08:15 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çırak