TV yayın akışı listesi yayınlandı: Bugün Tv’de ne var? İşte 22 Haziran Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 Tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı listesi araştırmaları özellikle akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geliyor. Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 gibi kanallar gün içerisinde yayınlayacağı yapımları bir bir resmi sitelerinden paylaşıyor. "22 Haziran 2022 Bugün akşam Tv'de ne var?" sorusu ise kanalların duyurduğu tv yayın akışı listesinden belli oldu. Bu akşam dizilerle beraber kanallarda izleyenleri ekran başına kilitleyecek filmler de yer alacak. İşte Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 tv yayın akışı listesi ve detaylar...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
23:30 Yerli Sinema Kutsal Damacana
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
23:30 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema G.O.R.A.
22:45 Yerli Sinema G.O.R.A.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
22:40 Gül Masalı
TRT1 YAYIN AKIŞI
07:40 Tozkoparan
10:40 Bir Aş Hikayesi
11:10 Masumlar Apartmanı
15:05 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:45 Balkan Ninnisi
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama (Canlı)
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk