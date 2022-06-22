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Giriş Tarihi: 22.6.2022 13:42

TV yayın akışı listesi yayınlandı: Bugün Tv'de ne var? İşte 22 Haziran Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 Tv yayın akışı listesi

TV yayın akışı listesi yayınlandı: Bugün Tv’de ne var? İşte 22 Haziran Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 Tv yayın akışı listesi

Televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan dizi, film ve progra mlar kanalların Tv yayın yayın akışı listesi aracılığı ile takip edilmeye devam ediyor. Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 ve diğer tüm kanalların Tv yayın akışı bu noktada “Bugün akşam Tv’de ne var?” sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte 22 Haziran kanalların Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 Tv yayın akışı listesi ve tüm detaylar...

Tv yayın akışı listesi araştırmaları özellikle akşam saatlerine doğru araştırma konusu haline geliyor. Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 gibi kanallar gün içerisinde yayınlayacağı yapımları bir bir resmi sitelerinden paylaşıyor. "22 Haziran 2022 Bugün akşam Tv'de ne var?" sorusu ise kanalların duyurduğu tv yayın akışı listesinden belli oldu. Bu akşam dizilerle beraber kanallarda izleyenleri ekran başına kilitleyecek filmler de yer alacak. İşte Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 tv yayın akışı listesi ve detaylar...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

23:30 Yerli Sinema Kutsal Damacana

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı

21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı

23:30 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema G.O.R.A.

22:45 Yerli Sinema G.O.R.A.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sevmek Zamanı

22:40 Gül Masalı

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:40 Tozkoparan

10:40 Bir Aş Hikayesi

11:10 Masumlar Apartmanı

15:05 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:45 Balkan Ninnisi

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama (Canlı)

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

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TV yayın akışı listesi yayınlandı: Bugün Tv'de ne var? İşte 22 Haziran Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv, TRT1 Tv yayın akışı listesi
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