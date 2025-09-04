TV8 CANLI İZLE | Gürcistan – Türkiye milli maçı şifresiz TV8 yayın bilgileri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde sahaya çıkıyor. Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak olan millilerimiz, grup için büyük önem taşıyan mücadelede galibiyet arayacak. Taraftarlar ise "TV8 canlı izle" aramasıyla maçın şifresiz ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Maç, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.