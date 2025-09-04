TV8 CANLI İZLE | Gürcistan – Türkiye milli maçı şifresiz TV8 yayın bilgileri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde sahaya çıkıyor. Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak olan millilerimiz, grup için büyük önem taşıyan mücadelede galibiyet arayacak. Taraftarlar ise "TV8 canlı izle" aramasıyla maçın şifresiz ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Maç, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milli takımımızın Gürcistan ile karşı karşıya geleceği mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, şifresiz olarak TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, diledikleri cihazlardan "TV8 canlı izle" seçeneğiyle maçı kesintisiz takip edebilecek.
TV8 yayın akışında bugün en çok beklenen program Gürcistan – Türkiye milli maçı olacak. Saat 19.00'da canlı yayında sahne alacak mücadele, milyonları ekran başına kilitleyecek. Maç sonrası ise TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek.
06:00Tuzak
07:15Ebru ile 8'de Sağlık
08:30Oynat Bakalım
09:00Gel Konuşalım
11:15MasterChef Türkiye
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
19:00Gürcistan - Türkiye / Canlı
21:15MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:15MasterChef Türkiye
04:00Gazete Magazin Yaz