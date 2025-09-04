Haberler Yaşam Haberleri TV8 CANLI İZLE | Gürcistan – Türkiye milli maçı şifresiz TV8 yayın bilgileri
Giriş Tarihi: 4.9.2025 16:14

2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde heyecan dorukta! Gürcistan – Türkiye maçı bu akşam saat 19.00’da oynanacak. Milli takımımızın kritik karşılaşması TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, “TV8 canlı izle” ve “Gürcistan – Türkiye maçı canlı izle” aramalarıyla maçın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte maçın detayları ve canlı yayın bilgileri…

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde sahaya çıkıyor. Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak olan millilerimiz, grup için büyük önem taşıyan mücadelede galibiyet arayacak. Taraftarlar ise "TV8 canlı izle" aramasıyla maçın şifresiz ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Maç, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI TAKİP EDİLİYOR!

Milli takımımızın Gürcistan ile karşı karşıya geleceği mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, şifresiz olarak TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, diledikleri cihazlardan "TV8 canlı izle" seçeneğiyle maçı kesintisiz takip edebilecek.

İşte, link:

TV8 CANLI İZLE LİNKİ VE YAYIN BİLGİLERİ

TV8 yayınlarını canlı olarak izlemek isteyen kullanıcılar, kanalın resmi internet sitesi ve uydu/frekans bilgileri üzerinden yayına erişebiliyor. "TV8 canlı izle" aramaları, milli maç için hız kazandı.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 YAYIN AKIŞINDA MİLLİ MAÇ HEYECANI

TV8 yayın akışında bugün en çok beklenen program Gürcistan – Türkiye milli maçı olacak. Saat 19.00'da canlı yayında sahne alacak mücadele, milyonları ekran başına kilitleyecek. Maç sonrası ise TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek.

06:00Tuzak

07:15Ebru ile 8'de Sağlık

08:30Oynat Bakalım

09:00Gel Konuşalım

11:15MasterChef Türkiye

16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19:00Gürcistan - Türkiye / Canlı

21:15MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:15MasterChef Türkiye

04:00Gazete Magazin Yaz

