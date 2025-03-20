Haberler Yaşam Haberleri TV8 canlı izle HD: Türkiye - Macaristan milli maç canlı yayını TV8'de!
Giriş Tarihi: 20.3.2025 13:27

TV8 canlı izle HD: Türkiye - Macaristan milli maç canlı yayını TV8'de!

TV8 canlı izle ekranı başında yerler alındı. UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün mücadele ediyor. TV8'de yayımlanacak maç yayını HD seçenekleriyle izleniyor. Türkiye - Macaristan maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Milli maç canlı izle şifresiz olarak televizyon ekranlarına gelecek. İşte, 20 Mart 2025 Perşembe yayın akışı ile TV8 canlı maç izle linki...

TV8 canlı izle HD: Türkiye - Macaristan milli maç canlı yayını TV8’de!

TV8 canlı izle takibi başladı. A ligine yükselme mücadelesi verecek Milliler, ilk maçta avantaj yakalamaya çalışacak. İkinci maçı deplasmanda oynayacak Türkiye, Macaristan karşısında farklı galibiyet istiyor. İşte, TV8 canlı maç izle ekranı...

TV8 YAYIN AKIŞI - 20 MART 2025

06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı

TV8 CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 FREKANS BİLGİSİ

UYDU

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3

UYDU

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

MACARİSTAN - TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasını 2 adımda geçecek A Milli Takım bugünkü karşılaşmanın ardından 23 Mart Pazar günü Macaristan'da rövanş mücadelesi verecek.

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TV8 canlı izle HD: Türkiye - Macaristan milli maç canlı yayını TV8'de!
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