TV8 canlı izle HD: Türkiye - Macaristan milli maç canlı yayını TV8’de!

TV8 canlı izle takibi başladı. A ligine yükselme mücadelesi verecek Milliler, ilk maçta avantaj yakalamaya çalışacak. İkinci maçı deplasmanda oynayacak Türkiye, Macaristan karşısında farklı galibiyet istiyor. İşte, TV8 canlı maç izle ekranı...
TV8 YAYIN AKIŞI - 20 MART 2025
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
TV8 FREKANS BİLGİSİ
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
MACARİSTAN - TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasını 2 adımda geçecek A Milli Takım bugünkü karşılaşmanın ardından 23 Mart Pazar günü Macaristan'da rövanş mücadelesi verecek.