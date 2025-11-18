TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ YAYINI ŞİFRESİZ | A Milli Takım İspanya Türkiye Milli maçı TV8 canlı izle, kesintisiz yayın linki!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bu akşam oynanacak İspanya maçı için sahaya çıkıyor. Saat 22.45'de TV8'den canlı yayınlanacak mücadele, grubun kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Milli takımın alacağı sonuç merak edilirken, maçı takip etmek isteyenler araştırmalarına başladı. İşte İspanya-Türkiye maçı TV8 canlı izle linki
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.