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Giriş Tarihi: 10.7.2022 16:03

TV8 CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı TV8 HD canlı yayın izleme ekranı

2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında bu akşam İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek olan Fenerbahçe Hull City maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle TV8 canlı izle linki, mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, TV8 canlı yayın nasıl izlenir? İşte Canlı TV8 HD izleme yolları…

TV8 CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı TV8 HD canlı yayın izleme ekranı

2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe hazırlık maçları kapsamında bu akşam Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, Canlı TV8 HD izleme yollarını araştırıyor. Heyecanla beklenen mücadele, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TV8 canlı izleme linki!

FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek Fenerbahçe Hull City dostluk maçı, 10 Temmuz 2022 Pazar günü yani bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka, bu akşam TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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FENERBAHÇE HULL CITY HAZIRLIK MAÇI TV8 CANLI İZLE LİNKİ

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TV8 CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı TV8 HD canlı yayın izleme ekranı
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