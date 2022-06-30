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Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:25 Son Güncelleme: 30.6.2022 14:25

TV8 SURVIVOR CANLI YAYIN | TV8 canlı izle şifresiz kesintisiz HD!

TV8 SURVIVOR CANLI YAYIN | TV8 canlı izle şifresiz kesintisiz HD!

Survivor’da finalin adı belli oldu ve şampiyonun kim olacağı çok az bir süre sonra belli olacak. Şampiyonluk için Adem ve Nisa kıran kırana savaşacak. Vatandaşlar da bu sebepten TV8 canlı izle ile araştırmalar yapıyor. İnternetten programı takip etmek isteyen televizyon düşkünleri Survivor finali canlı izlemek istiyor. Ocak ayından beri devam eden zorlu süreç nihayet sona eriyor. İşte TV8 canlı izle ile Survivor finali izleme ekranı

Survivor canlı izle ekranı sürekli aratılıyor. Ocak ayından beri devam eden zorlu sürecin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Nisa ile Adem finale kaldı ve SMS oylamaları ile birlikte şampiyon belli olacak. TV8 canlı izle ile vatandaşlar bu uzun soluklu yolculuğun sonunu izleyebilecek. İşte TV8 Survivor 2022 canlı izleme ekranı şifresiz!

TV8 CANLI İZLE

Survivor finali canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 FREKANS

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

SURVIVOR FİNALE KİM KALDI?

Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırdı.

29 Haziranda ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu. Batuhan ile mücadelede finale kalan yarışmacı Nisa oldu.

Survivor şampiyonu 30 Haziranda belli olacak.

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TV8 SURVIVOR CANLI YAYIN | TV8 canlı izle şifresiz kesintisiz HD!
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