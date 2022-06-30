TV8 SURVIVOR CANLI YAYIN | TV8 canlı izle şifresiz kesintisiz HD!

Survivor canlı izle ekranı sürekli aratılıyor. Ocak ayından beri devam eden zorlu sürecin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Nisa ile Adem finale kaldı ve SMS oylamaları ile birlikte şampiyon belli olacak. TV8 canlı izle ile vatandaşlar bu uzun soluklu yolculuğun sonunu izleyebilecek. İşte TV8 Survivor 2022 canlı izleme ekranı şifresiz!
Survivor finali canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırdı.
29 Haziranda ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu. Batuhan ile mücadelede finale kalan yarışmacı Nisa oldu.
Survivor şampiyonu 30 Haziranda belli olacak.