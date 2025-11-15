Haberler Yaşam Haberleri TV8 CANLI MAÇ İZLE: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri TV8 Türkiye-Bulgaristan maçı canlı şifresiz izle
Giriş Tarihi: 15.11.2025 13:16

TV8 CANLI MAÇ İZLE: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri TV8 Türkiye-Bulgaristan maçı canlı şifresiz izle

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda kritik bir maç için sahne Bursa. A Milli Takım, beşinci karşılaşmasında Bulgaristan’ı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda konuk ediyor. Grupta avantajını sürdürebilmek için en az bir puana ihtiyacı olan ay-yıldızlılar, bu zorlu mücadelede taraftarlarının desteğini arkasına alacak. TV8 ekranı ile Türkiye-Bulgaristan maçı canlı şifresiz izleme ekranı...

TV8 CANLI MAÇ İZLE: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri TV8 Türkiye-Bulgaristan maçı canlı şifresiz izle

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı ağırlıyor. Kritik karşılaşma TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bursa'daki maçta Ay-yıldızlılar en az 1 puan alırsa play-off şansı sürüyor. İşte TV8 canlı maç izle ekranı ile Türkiye-Bulgaristan maçı canlı şifresiz izleme linki...

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadele, 25.213 kişilik kapasiteye sahip Bursa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı'mızın rakibi Bulgaristan ile mücadelesi başladığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile şifresiz naklen canlı yayınla izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

ARKADAŞINA GÖNDER
TV8 CANLI MAÇ İZLE: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri TV8 Türkiye-Bulgaristan maçı canlı şifresiz izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz