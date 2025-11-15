TV8 CANLI MAÇ İZLE: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri TV8 Türkiye-Bulgaristan maçı canlı şifresiz izle

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı ağırlıyor. Kritik karşılaşma TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bursa'daki maçta Ay-yıldızlılar en az 1 puan alırsa play-off şansı sürüyor. İşte TV8 canlı maç izle ekranı ile Türkiye-Bulgaristan maçı canlı şifresiz izleme linki...