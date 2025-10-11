TV8 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI: A Milli Futbol Takımı Bulgaristan-Türkiye maçı şifresiz naklen canlı yayınla izleme ekranı

TV8 canlı yayın ekranı, Bulgaristan – Türkiye maçıyla birlikte futbolseverlerin odağında. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak. Bu karşılaşma, millilerimizin Dünya Kupası elemelerindeki ilk Bulgaristan mücadelesi olma özelliği taşıyor. Tarihindeki 644. maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Bulgaristan – Türkiye maçı canlı izle detayları ve TV8 canlı yayın bağlantısı...
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü haftasında A Millî Takım, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan'ın konuğu olacak. Kritik mücadele saat 21.45'te start alacak.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan – Türkiye karşılaşması nefesleri kesecek. Ay-Yıldızlılarımız, gruptaki üçüncü maçında kritik bir galibiyet için sahaya çıkıyor.
Milli gururumuzu desteklemek ve karşılaşmayı canlı izlemek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yayına ulaşabilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin