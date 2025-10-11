TV8 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI: A Milli Futbol Takımı Bulgaristan-Türkiye maçı şifresiz naklen canlı yayınla izleme ekranı

TV8 canlı yayın ekranı, Bulgaristan – Türkiye maçıyla birlikte futbolseverlerin odağında. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak. Bu karşılaşma, millilerimizin Dünya Kupası elemelerindeki ilk Bulgaristan mücadelesi olma özelliği taşıyor. Tarihindeki 644. maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Bulgaristan – Türkiye maçı canlı izle detayları ve TV8 canlı yayın bağlantısı...