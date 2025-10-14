TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI: 14 Ekim Salı bugün TV8’de bugün Masterchef yok mu, milli maçın saati kaç? İşte frekans bilgisi

TV8 yayın akışı 14 Ekim Salı araştırmalara konu olmuş durumda. Milli maçla birlikte yarışma programı ve maç değerlendirmeleri gündemde. Gürcistan karşısında mücadele edecek A Milli Takım için ekran başında yerler alındı. İşte, TV8 yayınına dair merak edilenler:
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu kapsamında oynanacak milli maç 14 Ekim Salı günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
İşte, TV8 yayın akışı:
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
21:45 Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım