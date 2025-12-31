Haberler Yaşam Haberleri TV8 yayın akışı 31 Aralık Çarşamba 2025: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:20

TV8 yayın akışı 31 Aralık Çarşamba 2025: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?

31 Aralık’ta televizyon başında yeni yılı karşılamak isteyen izleyiciler, TV8’in yılbaşı özel yayınlarını merak ediyor. Kanalın hazırladığı sürpriz konuklar, eğlenceli şovlar ve özel içeriklerle dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. İşte, 31 Aralık 2025 TV8 yayın akışı ve yılbaşı program detayları...

TV8 yayın akışı 31 Aralık Çarşamba 2025: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?
  • ABONE OL

Yılbaşı gecesi için ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, TV8'in 31 Aralık yayın akışını mercek altına aldı. Eğlenceli ve özel programlarla dolu bu akşamda kanalın öne çıkan yapımları ve sürpriz içerikleri büyük ilgi görüyor. İşte 31 Aralık 2025 TV8 yılbaşı özel programları ve yayın detayları…

31 ARALIK 2025 TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

Cihan Ünal

Pelin Akil

Ava Yaman

Burak Yörük

Feyza Civelek

Rabia Soytürk

Serra Arıtürk

Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat

Emir & Ceren Benderlioğlu

Toprak Razgatlıoğlu

Mahsun Karaca

SÜRPRİZ KONUKLAR

Ayrıca yılbaşında sahneye Erol Evgin, Reynmen gibi isimler çıkacak. Öte yandan konuklar arasında Survivor 2026 yarışmacıları ve Güller ve Günahlar dizisinin çocuk oyuncuları da var.

BÜYÜK ÖDÜL: ALTIN PLAKET!

Bu yılın kazananı sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda prestijli bir "Altın Plaket" sahibi olacak. Tanıtımda konukların sahne performansları, dans şovları ve jüri ile olan komik diyalogları görülüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TV8 yayın akışı 31 Aralık Çarşamba 2025: Bugün TV8’de neler var, hangi yılbaşı programı yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz