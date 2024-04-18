TV8,5 CANLI İZLE | 18 Nisan yayın akışı ile TV8,5’ta bu akşam hangi maçlar şifresiz olarak yayınlanacak?

TV8,5 günün maç fikstürü, yayın akışı ile belli oldu. TV8,5 yayın akışına göre günün karşılaşmaları TV8,5 yayın kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. İşte, 18 Nisan yayın akışı ile TV8.5 canlı maç izle linki!
TV8.5 YAYIN AKIŞI
07:45 "Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
09:45 "Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
11:45 "Manchester City - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
13:45"Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
14:15 Teknik Bakış
15:15 "Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı
16:00 "Olympiacos - Fenerbahçe" Konferans Ligi Çeyrek Final 1.Maç
18:00 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
18:45 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
19:45 "Lille - Aston Villa" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç / Canlı
21:40 "Fiorentina - Viktoria Plzen" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç
22:00 "Atalanta - Liverpool" Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç
00:00 Konferans Ligi Özel / Canlı
01:15 Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
02:00 Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri
02:30 "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç
04:15 Konferans Ligi Özel
05:15 "Atalanta - Liverpool" Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç