Haberler Yaşam Haberleri TV8,5 CANLI İZLE | 18 Nisan yayın akışı ile TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz olarak yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.4.2024 16:34 Son Güncelleme: 18.4.2024 16:34

TV8,5 CANLI İZLE | 18 Nisan yayın akışı ile TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz olarak yayınlanacak?

TV8,5 canlı izle günün maç takvimi ile birlikte takip ediliyor. Şampiyonlar ligi, konferans ligi maçlarını şifresiz veren kanalda günün maç fikstürü sporseverlerin gündeminde. 18 Nisan Perşembe yayın akışında yer alan maçlar TV8,5 canlı izle ekranı ile yayında! İşte, TV8,5 canlı maç izle!

TV8,5 CANLI İZLE | 18 Nisan yayın akışı ile TV8,5’ta bu akşam hangi maçlar şifresiz olarak yayınlanacak?

TV8,5 günün maç fikstürü, yayın akışı ile belli oldu. TV8,5 yayın akışına göre günün karşılaşmaları TV8,5 yayın kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. İşte, 18 Nisan yayın akışı ile TV8.5 canlı maç izle linki!

TV8.5 YAYIN AKIŞI

07:45 "Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

09:45 "Bayern Münih - Arsenal" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

11:45 "Manchester City - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

13:45"Barcelona - PSG" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

14:15 Teknik Bakış

15:15 "Dortmund - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maçı

16:00 "Olympiacos - Fenerbahçe" Konferans Ligi Çeyrek Final 1.Maç

18:00 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri

18:45 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

19:45 "Lille - Aston Villa" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç / Canlı

21:40 "Fiorentina - Viktoria Plzen" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç

22:00 "Atalanta - Liverpool" Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç

00:00 Konferans Ligi Özel / Canlı

01:15 Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri

02:00 Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç Özetleri

02:30 "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Ligi Çeyrek Final 2.Maç

04:15 Konferans Ligi Özel

05:15 "Atalanta - Liverpool" Avrupa Ligi Çeyrek Final 2.Maç

TV8,5 CANLI İZLE

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

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TV8,5 CANLI İZLE | 18 Nisan yayın akışı ile TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz olarak yayınlanacak?
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