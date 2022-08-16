Haberler Yaşam Haberleri TV8,5 canlı izle || TV8,5 frekans bilgileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi yayın akışı
Giriş Tarihi: 16.8.2022 14:05

TV8,5 canlı izle || TV8,5 frekans bilgileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi yayın akışı

TV8,5 canlı yayın linki ile artık hem İngiltere Championships maçları izlendiği gibi, bazı Şampiyonlar Ligi maçları da oradan izlenebiliyor. Bugün de Kopenhag Trabzonspor canlı yayını Exxen’de olacakken, Rangers PSV maçı da TV8,5 yayın akışı içerisinde bulunuyor. İşte TV8,5 frekans bilgileri ile TV8,5 canlı yayın ekranı!

TV8,5 canlı izle || TV8,5 frekans bilgileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi yayın akışı

TV8,5 ekranlarında UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. Kopenhag Trabzonspor maçı Exxen ekranlarında olacakken, Glasgow Rangers PSV maçı TV8,5 canlı izle linki ile izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8'in yan kanalı olan TV8,5 frekans bilgileri merak ediliyor. İşte TV8,5 canlı izle ekranı ile yayın akışı.

TV8,5 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

10:00 %100 Futbol

11:30 Son Karar

12:30 8x8

13:45 Yerli Sinema / Aslan Yürekli Kabadayı

15:45 Yerli Sinema / Siyah Otomobil

18:00 %100 Futbol / "Fenerbahçe - Ümraniyespor"

19:30 Son Karar

20:30 Klasikler / Manchester United - Chealsea 2007 - 2008 Şampiyonlar Ligi Finali

20:45 Klasikler / Barcelona - Arsenal 2005-2006 Şampiyonlar Ligi Finali

21:00 Şampiyonlar Ligi Özel Maç Başlıyor / Canlı

22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off "Rangers - PSV" / Canlı

00:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı

01:00 Şampiyonlar Ligi Play Off "Rangers - PSV"

02:30 Şampiyonlar Ligi Özel

03:30 Klasikler / Şampiyonlar Ligi

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TV8,5 CANLI İZLE

TV8,5 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

D Smart için Kanal 47

Kablo TV için Kanal 41

TIVIBU için Kanal 56

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TV8,5 canlı izle || TV8,5 frekans bilgileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi yayın akışı
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