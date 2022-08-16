TV8,5 canlı izle || TV8,5 frekans bilgileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi yayın akışı

TV8,5 ekranlarında UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. Kopenhag Trabzonspor maçı Exxen ekranlarında olacakken, Glasgow Rangers PSV maçı TV8,5 canlı izle linki ile izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8'in yan kanalı olan TV8,5 frekans bilgileri merak ediliyor. İşte TV8,5 canlı izle ekranı ile yayın akışı.
TV8,5 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
10:00 %100 Futbol
11:30 Son Karar
12:30 8x8
13:45 Yerli Sinema / Aslan Yürekli Kabadayı
15:45 Yerli Sinema / Siyah Otomobil
18:00 %100 Futbol / "Fenerbahçe - Ümraniyespor"
19:30 Son Karar
20:30 Klasikler / Manchester United - Chealsea 2007 - 2008 Şampiyonlar Ligi Finali
20:45 Klasikler / Barcelona - Arsenal 2005-2006 Şampiyonlar Ligi Finali
21:00 Şampiyonlar Ligi Özel Maç Başlıyor / Canlı
22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off "Rangers - PSV" / Canlı
00:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı
01:00 Şampiyonlar Ligi Play Off "Rangers - PSV"
02:30 Şampiyonlar Ligi Özel
03:30 Klasikler / Şampiyonlar Ligi
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım
TV8,5 CANLI İZLE
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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: ¾
D Smart için Kanal 47
Kablo TV için Kanal 41
TIVIBU için Kanal 56