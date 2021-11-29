Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa etti!

Twitter isimli sosyal medya platformu 2006 yılında kuruldu. Kurucu ortaklar arasında ise Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass yer aldı. Twitter kısa sürede dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı.



Geçen yıl ise tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altında olan Twitter'in üst yöneticisi Jack Dorsey istifa edeceği yönünde söylentiler ABD medyasında dillendiriliyordu.

DORSEY İSTİFASINI TWİTTER'DAN DUYURDU

Twitter şirketinin kurucu ortağı olan Jack Dorsey bugün görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Dorsey resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kimse duydu mu emin değilim ama Twitter'dan istifa ettim" ifadelerini kullandı. Twitter'ın yeni CEO'su ise Parag Agrawal oldu.