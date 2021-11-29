Haberler Yaşam Haberleri Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:31

Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa etti!

Twitter CEO'su Jack Dorsey, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurarak, “Kimse duydu mu emin değilim ama Twitter'dan istifa ettim" dedi. Twitter'ın yeni CEO'su ise Parag Agrawal oldu.

Twitter isimli sosyal medya platformu 2006 yılında kuruldu. Kurucu ortaklar arasında ise Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass yer aldı. Twitter kısa sürede dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı.


Geçen yıl ise tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altında olan Twitter'in üst yöneticisi Jack Dorsey istifa edeceği yönünde söylentiler ABD medyasında dillendiriliyordu.

DORSEY İSTİFASINI TWİTTER'DAN DUYURDU

Twitter şirketinin kurucu ortağı olan Jack Dorsey bugün görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Dorsey resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kimse duydu mu emin değilim ama Twitter'dan istifa ettim" ifadelerini kullandı. Twitter'ın yeni CEO'su ise Parag Agrawal oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu! Anne çocuğunu korumak isterken öldü
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
Son dakika: Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı gelen ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı! Ebru Şallı'nın acı günü...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA