Twitter çöktü mü, X düzeldi mi? 18 Kasım 2025 Twitter (X) erişim probleminde son durum

18 Kasım 2025 Salı günü, sosyal medya kullanıcıları arasında araştırılan bir erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar yavaşlama ve kısmi kesinti bildirimleri yaparken, öğle saatlerine doğru platforma girişlerde yaşanan sorunlar arttı. Kullanıcılar, özellikle ana sayfa akışlarını (timeline) yenilemeye çalıştıklarında belirtilen hata mesajını alıyor. X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor konusunda araştırmalar hız kazandı.