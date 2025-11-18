Haberler Yaşam Haberleri Twitter çöktü mü, X düzeldi mi? 18 Kasım 2025 Twitter (X) erişim probleminde son durum
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:21

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter)'da bugün (18 Kasım 2025 Salı) öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanmaya başladı. Platforma giriş yapmaya çalışan çok sayıda kullanıcı, akışlarını yenileyemediklerini ve "Gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısıyla karşılaştıklarını bildirdi. Peki, Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor?

18 Kasım 2025 Salı günü, sosyal medya kullanıcıları arasında araştırılan bir erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar yavaşlama ve kısmi kesinti bildirimleri yaparken, öğle saatlerine doğru platforma girişlerde yaşanan sorunlar arttı. Kullanıcılar, özellikle ana sayfa akışlarını (timeline) yenilemeye çalıştıklarında belirtilen hata mesajını alıyor. X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor konusunda araştırmalar hız kazandı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformunda hata bildiren kullanıcılar "Twitter çöktü mü" sorusuna yanıt aramaya başladı.

"Gönderiler Şu Anda Alınamıyor"

Platforma hem mobil uygulamalar hem de masaüstü tarayıcılar üzerinden giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, ekranlarında "Şu anda gönderiler alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajıyla karşılaşıyordu.

TWİTTER DÜZELDİ Mİ?

Erişimin kısmen durduğu ve yavaşladığı anlar 18 Kasım 2025 Salı, öğle saatlerine tekabül ediyor.

Kullanıcılar sorunun düzeldiği yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

Kullanıcılar sorunun düzelip düzelmediğini kontrol etmek için sık sık ana sayfayı yeniliyor. Yaşanan problemin kaynağı ile ilgili gözler platformun resmi açıklamalarına çevrilmiş durumda.

