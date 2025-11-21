Twitter çöktü mü, X’te sorun mu var? Gönderiler şu anda alınamıyor uyarısı!

Bugün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayan erişim sorunları kısa sürede geniş çaplı bir kesintiye dönüştü. Milyonlarca kullanıcı, hem mobil uygulamalardan hem de masaüstü tarayıcılardan platforma girişte sorun yaşadığını bildirdi. 21 Kasım 2025 itibarıyla "Twitter çöktü mü?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer aldı.