Twitter çöktü mü, X’te sorun mu var? Gönderiler şu anda alınamıyor uyarısı!

Giriş Tarihi: 21.11.2025 19:07 Son Güncelleme: 21.11.2025 19:10

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından X (eski adı Twitter) bugün, 21 Kasım 2025 Cuma , akşam saatlerinden itibaren kullanıcılar tarafından erişim problemi yaşandığı bildirildi. Platforma giriş yapan birçok kişi, akışın yenilenmediğini ve ekranda "Gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısı çıktığını aktardı. Peki, X çöktü mü ve platform neden açılmıyor?

Bugün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayan erişim sorunları kısa sürede geniş çaplı bir kesintiye dönüştü. Milyonlarca kullanıcı, hem mobil uygulamalardan hem de masaüstü tarayıcılardan platforma girişte sorun yaşadığını bildirdi. 21 Kasım 2025 itibarıyla "Twitter çöktü mü?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Kullanıcıların büyük bir kısmı, akışlarını yenilediklerinde veya profillere girdiklerinde "Gönderiler şu anda alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar platformu takip etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken kullanıcılar sorunun kısa süre içerisinde düzelmesini bekliyor.

