Twitter Mavi Tik Alma Başvurusu - Twitter’da Mavi Tik Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Twitter'da kullanıcılar, takip ettikleri diğer kullanıcıların paylaşımlarını ana sayfalarında görüntüleyebilir. Yani, kullanıcıların haberleri, güncel olayları, popüler konuları ve ilgilendikleri diğer içerikleri hızlı bir şekilde görebilmelerini sağlar. Kullanıcıların gerçeklikleri önemlidir. Bu nedenle kullanıcılar güvenilirlik açısından twitter mavi tik alma başvurusu yaparlar. twitter mavi tik şartları kişinin gerçek kişi olduğunu kanıtlamak için vardır.

Twitter Mavi Tik Alma Başvurusu

Twitter, kullanıcıların 280 karakter sınırında metin, fotoğraf, video ve diğer medya öğelerini paylaşmasını sağlayan bir sosyal medya platformudur. Twitter, 2006 yılında Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone ve Noah Glass tarafından kurulmuştur. Twitter ayrıca hashtag (#) ile popüler olduğu bir platformdur. Hashtagler, kullanıcıların belirli ayrıntıları veya etiket işaretlemelerine ve bu etiketlerle ilgili içerikleri bulmalarına yardımcı olur.

Twitter'da mavi tik, bir hesabın gerçek ve resmi olduğunu gösteren bir onay rozetidir. Mavi tik, bir hesabın kimliğini doğrulamak ve sahte hesaplardan ayırt etmek için kullanılır. Twitter, 2023 yılında mavi tik alma kriterlerini değiştirdi. Yeni kriterler doğrultusunda, mavi tik almak için hesabınızın şu şartlardan en az birini karşılaması gerekir:

Twitter Blue abonesi olmak.

2023 yılı öncesi mavi tik başvurusu yaparak onaylanmış olmak.

Twitter Blue abonesi olmak için, Twitter'ın aylık veya yıllık abonelik hizmetine kaydolmanız gerekir. Twitter Blue aboneliği, mavi tikin yanı sıra, özel renkler, temalar ve çıkartmalar gibi avantajlar da sunar.

Twitter'da Mavi Tik Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Twitter, kullanıcıların güncel haberleri ve etkinlikleri takip etmesini, arkadaşlarıyla ve aileleriyle bağlantı kurmasını ve dünyayla ilgili fikirlerini paylaşmasını sağlar. Twitter, işletmeler ve markalar için de güçlü bir pazarlama aracıdır. İşletmeler, Twitter'ı ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak, müşterilerle etkileşim kurmak ve marka bilinirliğini artırmak için kullanabilirler.

Twitter da mavi tik alabilmeniz için hesabın gerçek ve tanınabilir olduğunu kanıtlayacak bir çevrimiçi varlığa sahip olması gerekir. Twitter mavi tik almak için doğrudan başvurular kabul etmeyebilir ve bazen Twitter, belirli hesaplara mavi tik vermek için kendisi ile iletişime geçebilir. 2023 yılı öncesi mavi tik başvurusu yaparak onaylanmış olmak için, Twitter'ın eski mavi tik alma kriterlerini karşılamanız gerekir. Eski kriterler, hesabınızın aşağıdaki şartları karşılamasını gerektiriyordu:

Gerçek: Hesabınız gerçek bir kişiyi, kayıtlı bir işletmeyi veya markayı temsil ediyor olmalıdır.

Benzersiz: Dile özgü hesaplar dışında, kişi veya işletme başına yalnızca bir hesap Twitter tarafından doğrulanabilir. Hesap, başka bir hesap veya varlığını taklit etmemelidir.

Herkese açık: Gizli Twitter hesapları doğrulama için uygun değildir.

Dikkate değer: Hesabınız, tanınmış ve sıkça aratılan bir kişi, marka veya kuruluşu temsil etmelidir.

Twitter, mavi tik başvurularını değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Hesabınızın kimliği

Hesabınızın kamuya açıklığı

Hesabınızın dikkate değerliği

Twitter, mavi tik başvurularınızı değerlendirmek için birkaç hafta sürebilir. Başvurunuz onaylanırsa, hesabınıza mavi tik eklenir. Mavi tik, bir hesabın popülerlik veya takipçi sayısıyla ilgili bir ölçüt değildir. Bunun yerine, hesabın kimliğinin doğrulanmış olduğunu ve resmi bir kaynak olarak kabul edildiğini gösterir.

Mavi tikin bazı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

Hesabınızın sahte hesaplardan ayırt edilmesini sağlar.

Hesabınızın daha fazla görünürlüğe sahip olmasını sağlar.

Hesabınızın daha fazla güvenilirliğe sahip olmasını sağlar.

Twitter'da mavi tik almak, özellikle tanınmış kişiler, işletmeler ve markalar için önemlidir. Mavi tik, hesapların daha fazla görünürlüğe sahip olmasını ve daha fazla güvenilirlik kazanmasını sağlayabilir.