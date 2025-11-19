Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil günleri

İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan Üç Aylar, Recep ayı ile başlar, Şaban ayı ile devam eder ve Ramazan ayı ile son bulur. Bu aylar, içerisinde Regaip, Miraç, Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli mübarek geceleri barındırır. Müslümanlar bu aylarda oruç, namaz ve zikir gibi ibadetlerini artırarak manevi yoğunluk yaşar. İşte, üç aylar başlangıcı:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar'ın başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:
|Hicri Ay
|Başlangıç Tarihi (Miladi)
|Önemli Geceler
|RECEP AYI BAŞLANGICI
|21 Aralık 2025
|25 Aralık: Regaip Kandili
|ŞABAN AYI BAŞLANGICI
|20 Ocak 2026
|2 Şubat: Berat Kandili