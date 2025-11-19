Haberler Yaşam Haberleri Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil günleri
Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil günleri

Manevi duyguların yoğunlaştığı, rahmet ve bereket mevsimi olarak bilinen Üç Aylar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal döneminin başlangıç tarihleri netleşti. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor? İlk kandil gecesi olan Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? İşte manevi arınma mevsiminin başlangıç takvimi!

İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan Üç Aylar, Recep ayı ile başlar, Şaban ayı ile devam eder ve Ramazan ayı ile son bulur. Bu aylar, içerisinde Regaip, Miraç, Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli mübarek geceleri barındırır. Müslümanlar bu aylarda oruç, namaz ve zikir gibi ibadetlerini artırarak manevi yoğunluk yaşar. İşte, üç aylar başlangıcı:

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar'ın başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:

Hicri Ay Başlangıç Tarihi (Miladi) Önemli Geceler
RECEP AYI BAŞLANGICI 21 Aralık 2025 25 Aralık: Regaip Kandili
ŞABAN AYI BAŞLANGICI 20 Ocak 2026 2 Şubat: Berat Kandili

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı başlangıcı 19 Şubat 2026. 11 ayın sultanı kapsamında 16 Mart 2026 tarihinde Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan Bayramı ilk günü ise 20 Mart tarihinde idrak edilecek.

İşte, 2026 Diyanet dini günler takvimi:

2026 DİYANET TAKVİMİ

