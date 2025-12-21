Haberler Yaşam Haberleri MÜBAREK ÜÇ AYLAR BAŞLADI! İşte Diyanet takvimi ile 2025-2026 Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri
İslam dünyasında "manevi bahar" olarak adlandırılan mübarek üç aylar için geri sayım bitti! Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimini yayımlamasıyla birlikte; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri ile kandil geceleri netleşti. Müslümanların ibadetle ihya edeceği bu mukaddes dönemin kapısı açılıyor. Peki, Recep ayı ne zaman başlıyor? İşte 2026 dini günler ve üç aylar takvimi.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olan üç aylar, bu hafta itibarıyla başlıyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" duasıyla karşıladığımız bu süreç, manevi bir arınma dönemini müjdeliyor. Üç ayların ilk halkası olan Recep ayı ile başlayacak olan bu kutsal yolculuk, Şaban ayı ile devam edecek ve on bir ayın sultanı Ramazan ile zirveye ulaşacak. Milyonlarca mümin, bu gece kılınacak namazlar ve edilecek dualarla bu mübarek döneme "merhaba" diyecek. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLAR BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre gün batımıyla yeni gün başladığı için, üç ayların manevi iklimi bu akşam (20 Aralık Cumartesi) yatsı ezanıyla birlikte başlamış olacak. 1 Recep ise yarın, yani 21 Aralık Pazar günüdür.

2026 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ

Diyanet takvimine göre 2025-2026 yılı (Hicri 1447-1448) dini günler listesi şu şekildedir:

Mübarek Ay / Gün Başlangıç Tarihi Gün
Üç Ayların Başlangıcı (1 Recep) 21 Aralık 2025 Pazar
Şaban Ayı Başlangıcı 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün) 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi

2026 KANDİL GECELERİ NE ZAMAN?

Üç ayların içerisinde yer alan mübarek gecelerin tarihleri de belli oldu:

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (Önümüzdeki hafta)

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

İLK ORUÇ VE İLK SAHUR NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı Şubat ayına denk geliyor. Müslümanlar 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahuruna kalkacak ve 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk orucunu tutacaklar. Ramazan ayı 19 Mart'ta sona erecek ve ardından 20 Mart Cuma günü üç günlük bayram sevinci başlayacak.

