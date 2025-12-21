MÜBAREK ÜÇ AYLAR BAŞLADI! İşte Diyanet takvimi ile 2025-2026 Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olan üç aylar, bu hafta itibarıyla başlıyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" duasıyla karşıladığımız bu süreç, manevi bir arınma dönemini müjdeliyor. Üç ayların ilk halkası olan Recep ayı ile başlayacak olan bu kutsal yolculuk, Şaban ayı ile devam edecek ve on bir ayın sultanı Ramazan ile zirveye ulaşacak. Milyonlarca mümin, bu gece kılınacak namazlar ve edilecek dualarla bu mübarek döneme "merhaba" diyecek. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?
Hicri takvime göre gün batımıyla yeni gün başladığı için, üç ayların manevi iklimi bu akşam (20 Aralık Cumartesi) yatsı ezanıyla birlikte başlamış olacak. 1 Recep ise yarın, yani 21 Aralık Pazar günüdür.
Diyanet takvimine göre 2025-2026 yılı (Hicri 1447-1448) dini günler listesi şu şekildedir:
|Mübarek Ay / Gün
|Başlangıç Tarihi
|Gün
|Üç Ayların Başlangıcı (1 Recep)
|21 Aralık 2025
|Pazar
|Şaban Ayı Başlangıcı
|20 Ocak 2026
|Salı
|Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün)
|19 Şubat 2026
|Perşembe
|Kadir Gecesi
|16 Mart 2026
|Pazartesi
Üç ayların içerisinde yer alan mübarek gecelerin tarihleri de belli oldu:
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (Önümüzdeki hafta)
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi
2026 yılında Ramazan ayı Şubat ayına denk geliyor. Müslümanlar 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahuruna kalkacak ve 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk orucunu tutacaklar. Ramazan ayı 19 Mart'ta sona erecek ve ardından 20 Mart Cuma günü üç günlük bayram sevinci başlayacak.