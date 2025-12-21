MÜBAREK ÜÇ AYLAR BAŞLADI! İşte Diyanet takvimi ile 2025-2026 Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olan üç aylar, bu hafta itibarıyla başlıyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" duasıyla karşıladığımız bu süreç, manevi bir arınma dönemini müjdeliyor. Üç ayların ilk halkası olan Recep ayı ile başlayacak olan bu kutsal yolculuk, Şaban ayı ile devam edecek ve on bir ayın sultanı Ramazan ile zirveye ulaşacak. Milyonlarca mümin, bu gece kılınacak namazlar ve edilecek dualarla bu mübarek döneme "merhaba" diyecek. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?