Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet takvimine göre Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı

Dini takvimde önemli bir döneme giriliyor. İslam dünyasında ibadet ve maneviyatın yoğunlaştığı Üç Aylar öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025–2026 dönemine ait tüm kandil ve Ramazan tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte Üç Aylar'ın başlangıç günü de netlik kazandı. Peki, üç aylar hangi gün başlıyor?