Haberler Yaşam Haberleri ÜÇ AYLAR TESBİH VE ZİKİRLERİ: Diyanet ile Üç Aylar'da çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
İslam dünyasında rahmet, mağfiret ve bereket ayları olarak kabul edilen Üç Aylar’a girilmesiyle birlikte ibadet arayışları yoğunlaştı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel süreçte Müslümanlar, manevi huzura ulaşmak için tesbih ve zikir ibadetlerine yöneliyor. Peki; üç aylar tesbihi ve zikirleri nelerdir, Recep ayında çekilecek tesbihler neler? İşte, Recep ayında okunacak zikirler ve dualar listesi…

Manevi atmosferiyle dikkat çeken Üç Aylar, Müslümanların ibadet gündemini yeniden şekillendirdi. Recep ayı ile başlayan bu süreçte tövbe etmek, Allah'ı zikirle anmak ve ibadetleri artırmak isteyenler, üç aylara özel tesbih ve zikirlerin neler olduğunu merak ediyor. Peki, Diyanet ile üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte detaylar…

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

ÜÇ AYLAR TESBİHİ VE ZİKİRLERİ

RECEP AYI

10 gün 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

10 gün 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 gün 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 gün 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

10 gün 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 gün100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 gün 100 defa Ya 'atika'r- rikab

RECEP AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

TÜRKÇE MEALİ

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

