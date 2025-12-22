ÜÇ AYLAR TESBİH VE ZİKİRLERİ: Diyanet ile Üç Aylar’da çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.