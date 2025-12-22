ÜÇ AYLAR TESBİH VE ZİKİRLERİ: Diyanet ile Üç Aylar’da çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Manevi atmosferiyle dikkat çeken Üç Aylar, Müslümanların ibadet gündemini yeniden şekillendirdi. Recep ayı ile başlayan bu süreçte tövbe etmek, Allah'ı zikirle anmak ve ibadetleri artırmak isteyenler, üç aylara özel tesbih ve zikirlerin neler olduğunu merak ediyor. Peki, Diyanet ile üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte detaylar…
Recep ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.
RECEP AYI
10 gün 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
ŞABAN AYI
10 gün 100 defa Ya latifu celle şanühü
10 gün 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
10 gün 100 defa Ya azizü celle şanühü
RAMAZAN AYI
10 gün 100 defa Ya erhame'r- rahimin
10 gün100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
10 gün 100 defa Ya 'atika'r- rikab
Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.
Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.