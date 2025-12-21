ÜÇ AYLAR TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2025: Diyanet ile üç aylar tesbihleri nelerdir, hangi zikirler çekilir?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, ibadet ve zikirlerle değerlendirilmesi tavsiye edilen müstesna bir dönem olarak görülüyor. Bu süreçte Diyanet'in önerdiği tesbihler ve zikirler gündeme gelirken, özellikle günlük olarak hangi duaların çekileceği merak konusu oluyor. Üç aylarda hangi zikirler çekilir?
Tesbihe başlamadan önce mümkünse abdest alınması tavsiye edilir, ancak abdest almak şart değildir.
Tesbihi çekerken kalpten niyet etmek önemlidir. Örneğin, "Allah rızası için üç aylar tesbihini çekmeye niyet ediyorum" diyebilirsiniz.
Tesbihi huzurla çekebilmek için sakin bir ortam tercih edilmesi önerilir.
Recep ayının gelmesiyle beraber Recep ayı tesbihleri araştırılıyor. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.
Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir.
10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
(Receb'de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Yâ Rabbi, onu mağfiret et" derler.) [Ebu Muhammed]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]
- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.
- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.
- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'
- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'
- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'
Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'
- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'
- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'
- Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'
- Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'
- Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'i bol manevi bir mevsime girişin habercisi olan Recep ayına büyük önem vermiştir.