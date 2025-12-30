Üç bin litre kaçak alkol buldular

İstanbul Emniyeti; yılbaşı öncesi "Sahte İçki" operasyonlarını sürdürdü. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Barış Mahallesi ve Esenyurt İlçesi'ne bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde kaçak alkol imal edilen iki adresi tespit etti. Yılbaşı öncesi "Sahte İçki" nedeniyle olası ölümlerin önüne geçebilmek için iki adrese de eş zamanlı operasyon düzenlendi. E.K. (41) adlı bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan detaylı aramalarda; toplamda üç bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.