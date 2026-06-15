Üç çocuk babası kene kurbanı

Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan hayvancılıkla uğraşan evli ve 3 çocuk babası Lokman Sönmez´e (52) yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu. Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi´nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kentte bu yıl içerisinde keneden ölenlerin sayısı 4 oldu.