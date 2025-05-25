Üç dolandırıcıya 8 yıl sonra ceza yağdı!

Tekirdağ 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararına, Adana, Mersin ve Muğla nüfusuna kayıtlı 3 dolandırıcıya 3'er yıl hapis cezası ve 12 bin TL adli para cezası vermesine mağdur H.Ö.tepki gösterdi. Dolandırıcıların 2016 yılında hesaplarına aktarılan parasının 6 bin 525 TL'yi 20 Ocak 2025 tarihlerinde ödemesinden dolayı mahkemenin verdiği 6 yıl hapis 24 bin TL para cezasının yarı yarıya düştüğünü ifade eden H.Ö. "Benim hesaplarımdan çekilen 8 bin TL'nin karşılığı bugün döviz cinsinden 150 bin TL, gram altın cinsinden 260 bin TL'nin üzerindedir. Benim paramın alınmasının üzerinden 8 yıl geçmiştir ve o günün şartları ile benim paramın bugünkü değeri aynı değildir. Benim zararımın faizi ile giderilmesi gerekiyordu. Mahkeme 8 yıl önce hesabımdan alınan 6 bin 525 TL'yi, 20 Ocak 2025 tarihindeki duruşmadan sonra hesabıma yatırılarak ödedikleri için 6 yıl cezayı 3 yıla, 24 bin TL maddi cezayı 12 bin TL'ye düşürmesi adil olmamıştır." Dedi.

Olayın yaşandığı günü anlatan H.Ü. kamuda 31 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu; 12 Aralık 2016 tarihinde akşamüzeri kendisini Fatih olarak tanıtan kişinin Ziraat Bankası merkezinden aradığını belirterek "Emekli maaşımın hacklendiğini, hesaptan yurtdışına çekimler yapılacağını, bunu fark edip, bloke koyduklarını, bunu engellemek için internet bankacılık şifresini telefonda tuşlaması, ayrıca parolasını ve telefona gelen şifreyi kendilerine söylemesi gerektiğini söylemesi üzerine, kendilerine inanarak, istenileni yaptım. Telefonla konuştuğum sırada dışarıdan eve gelen eşim beni telefonda konuşurken ruh halimden dolandırıldığımı anladı. Telefon konuşmasının hemen ardından hesabıma girdiğimizde 8 bin TL paranın havale yapıldığını gördük. Eşimle birlikte hemen bankaya gittik. Yıl sonu dönemi olduğu için personel içerdeydi. Personelden birine durumu anlattık. Bankamatikten 4 bin TL Serdar Demir adlı kişinin Adana şubesi hesabına, 4 bin TL Celal Eldemir kişinin Fethiye şubesi hesabına havale yapıldığını gördük.

Günlük para transfer limiti nedeniyle, Bin 474,49 TL'ye yanımızdaki banka personeli bloke koydurdu. Bu para halen bankanın hesabında duruyor. Beni arayan kişi profesyonel biriydi. Bankadaki tüm bilgilerimi biliyordu. Hatta müşteri temsilcimin adını bile bana söyledi, güven oluşturdu. Bana 7/24 bankacılık hizmeti yaptıklarını söyleyerek ikna ettiler. Psikolojik olarak mağdur oldum. Başkalarının da canı yanmaması için verilen cezaları yeterli görmüyorum. 2016 yılında dolandırdıkları 6 bin 500 TL'yi, 2025 yılında hesabıma yatırarak, 6 yıl cezanın 3 yıla, 24 bin TL para cezasının 12 bin TL'ye düşürülmesi mağduriyetimi manende olsa gidermemiştir." Dedi.

DAHA ÖNCE DOLANDIRICILIKTAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Ceza alan sanıklardan Ömür Yel ifadesinde, Adana adliyesi karşısında kahvehane işlettiğini belirterek "O tarihlerde kahvehanede kumar oynanıyordu. Zaman zaman müşteriler bana para çekmem için banka kartlarını veriyorlardı. Bu nedenle olay tarihinde ATM'den para çekerken görüntülerim olabilir. 2017 yılında dolandırıcılık suçundan cezaevine girdiğim için bahse konu kahveyi asıl sahiplerine bırakmıştım. Müştekinin toplam 6 bin 500 TL'sini karşılamaya çalışacağım" dedi.

Sanıklar "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan dolayı cezayı önce 6 yıl hapis 24 bin TL maddi para cezasına çarptırdı. Sanıklar 20 Ocak 2025 yılında görülen son duruşmada 8 yıl önce dolandırdıkları H.Ü.'nün hesabına 6 bin 500 TL'yi ödemesi nedeniyle, "Katılanın zararının kovuşturma aşamasında giderildiği anlaşılmakla sanığın cezasının TCK'nın 168/2 maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirilerek 3 yıl hapis ve 600 gün karşılığı günlüğü 20,00 TL'den 12 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına" karar verdi. Para cezaları 10 taksitle ödenecek. Sanıklardan Serdar Demir'in 2014 yılında kesinleşen ve 5 yıllık denetimlik serbestlik tedbirinden yararlandığı süre dolmadan yeni bir suç işlemiş olması nedeniyle o cezadan da hapis yatacak.