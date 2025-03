Beyin ölümü gerçekleşen hasta üç kişiye can oldu

Sağlık Bakanlığı Bölge Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle, uygun nakil merkezlerinden gelen uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla organlar başarıyla alındı. Ardından Ankara'ya ulaştırılan organlar, nakil bekleyen üç hastaya nakledilerek onlara yeni bir yaşam şansı sundu.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Tosun, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Organ bağışı hayati öneme haiz bir olaydır. Bağışlanan her organ bir hayat kurtarır. Organ bağış ekibime teşekkür ediyorum ve aynı zamanda konuda hassasiyet gösteren aileye de çok teşekkür ediyorum, üç vatandaşımıza can oldular." dedi. Öte yandan Başhekim Hasan Tosun, organ bağışının önemine dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. "Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır" mesajıyla vatandaşları organ bağışına teşvik etti.