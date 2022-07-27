Üç Kağıtçı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Üç Kağıtçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Üç Kağıtçı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yapımda; Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Peki; Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi? Üç Kağıtçı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yapıma dair merak edilen tüm detaylar...

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI

Üç Kağıtçı filminin oyuncu kadrosunda, Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Nizam Ergüden, Ali Şen, Reha Yurdakul, Nizam Ergüden , Hakkı Kıvanç, Zeki Alpan gibi oyuncular yer alıyor.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç kağıtçı filmi İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.