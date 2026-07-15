Üç kentte şüpheli ölüm zinciri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin üç farklı kentinde dikkat çeken kız çocukları ölümü gerçekleşti. Mardin'de Merve Erbek, Siirt'te Cemre Esila Kayaalp ve Diyarbakır'da Y.Ş., şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Siirt'te 15 yaşındaki Cemre, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 6. katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Cemre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Cemre Esila Kayaalp

ALTI GÜN YAŞAYABİLDİ

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Şahverdi köyünde 15 yaşındaki Merve Erbek, başından vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre; odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren ailesi, Merve Erbek'i tabanca ile başından vurulmuş şekilde buldu. Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve, yolda bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Derik İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve Erbek, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğazören Köyü'nde, cumartesi günü 16 yaşındaki Y.Ş. adlı bir kız çocuğu başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Acı olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri inceleme başlatırken, köy halkı yasa boğuldu. Derin bir üzüntü oluşturan şüpheli ölümün ardından köy sessizliğe bürünürken, 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siirt, Mardin ve Diyarbakır'da yaşanan kız çocuğu ölümleriyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, vakalar kayda 'intihar' diye geçti. Ancak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları kız çocuklarının hayatını kaybetmesiyle ilgili 'şüpheli ölüm' diye soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ailelerin ifadeleri jandarma ve polis tarafından alındı.