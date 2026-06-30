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Giriş Tarihi: 30.06.2026 00:14

Üç tekerli elektrikli motosiklet otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Üç tekerli elektrikli motosiklet otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Belpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal İlkay B. yönetimindeki 33 BEL 178 plakalı otomobil ile Durmuş A.'nın kullandığı 07 CFJ 314 plakalı elektrikli 3 tekerlekli kasalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet savrulurken, araçta bulunan sürücü Durmuş A. ile eşi Fatma, çocukları Hanife Ebrar ve Belinay A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SERİK #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #ANTALYA

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Üç tekerli elektrikli motosiklet otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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