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Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:24 Son Güncelleme: 21.11.2024 13:05

Üç ton midyeyle yakalandılar

İstanbul’da iki kaçak midye avcısı, denizden çıkardıkları üç ton midyeyle suçüstü yakalandı. Midyeler denize bırakıldı.

Emir SOMER Emir SOMER
Üç ton midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; sabah saat 05.00 sıralarında Karaköy İskelesi Sahili Mevkisi'nde denizden yasak yolla çıkarılan midyelerin bir araca yükleneceğini tespit etti. İ.B. ve S.A. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Üç ton midye ele geçirildi ve midyeler muhafaza altına alındı. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından denize bırakıldı. Gözaltına alınan iki kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 52 bin 484 lira ceza kesildi.

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Üç ton midyeyle yakalandılar
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