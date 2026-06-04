Üç ünlünün testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınarak kan ve saç örneği veren ünlülerden Onur Tuna
, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı. Soruşturmada aralarında Serenay Sarıkaya
, Mabel Matiz
ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı 20 ünlü isim gözaltına alınmıştı. Laboratuvar analizlerinde uyuşturucu testi pozitif çıkan Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın testinde ise esrar etken maddesi saptanırken, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan ve saç örneklerinde kokain metabolitleri tespit edildi. Öte yandan ATK testi alınan Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin'in kan, idrar ve saç testleri negatif çıktı.