Üç yerinden yaralandı, hastanede tedavi edilmedi... Yozgatlı gazi o geceyi anlattı

Ankara'da yaşayan Nazlı, darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaşadıklarını anlattı. Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde bulunduğunu belirten Nazlı, olaylar sırasında gözünün altından, göğsünden ve bacağından şarapnel parçalarıyla yaralandığını ifade etti. Yaralı olmasına rağmen uzun süre olay yerinden ayrılmadığını dile getiren Nazlı, sabaha karşı olayların kontrol altına alınmasının ardından hastaneye gidebildiğini söyledi.

"SABAH SAATLERİNDE HASTANEYE GİTTİM"

Sabah saat 06.00 sıralarında Ankara Numune Hastanesi'ne başvurduğunu anlatan Nazlı, ilk olarak röntgen bölümüne yönlendirildiğini belirtti. Vücudunun çeşitli bölgelerinde açık yaralar bulunduğunu ifade eden Nazlı, göğsünde ve göz çevresinde şarapnel parçalarının bulunduğunu söyledi. Nazlı, hastanede kendisine gerekli tedavinin uygulanmadığını öne sürerek, "Doktorlara gittiğimizde bize, 'Sizi kim sokağa çağırdıysa gelsin onlar tedavi etsin.' dediler. Bizi kovdular. Hiçbir müdahalede bulunmadılar." iddiasında bulundu.

"YARALARIMI KENDİM SARDIM"

Hastaneden ayrıldıktan sonra evine döndüğünü belirten Nazlı, tedavisini kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi. Nazlı, "Eve döndüm. Yaralarımı kendim sardım ve evde istirahat ettim." dedi. Aradan geçen yıllara rağmen o gece yaşadıklarını unutamadığını dile getiren Nazlı, 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi gerektiğini vurguladı. O gece yaşananların sorgulanmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Nazlı, "O geceyi bir düzmece hikâye gibi görenler keşke o akşam yaşananları, verilen canları ve verilen mücadeleyi görebilseydi." diye konuştu.

Nazlı, 15 Temmuz gecesinde yaşananların gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğini belirterek, hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andığını, gazilere de sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediğini sözlerine ekledi.