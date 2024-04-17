Uçağa Çakmak Alınır Mı? Uçağa Çakmak Sokmak Yasak Mı, Kabin Bagajında Taşınır Mı?

Uçak yolculukları, detaylı kontrollerin yapılmakta olduğu seyahat türlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yolcular, uçakla seyahatte yanlarına alabilecekleri veya alamayacakları en ufak eşyaya kadar araştırma yapmaktadır. Tütün tüketimine veya çeşitli ihtiyaçlara bağlı olarak, çakmak eşyası da araştırma yapılan eşyalar arasındadır. Merak edilen; uçağa çakmak sokmak yasak mı, kabin bagajında taşınır mı sorusu kısaca, detaylı ve dikkatli uçak seyahati kontrollerinde, ufak bir cep çakmağının sakıncası bulunmamakta ve genelde, cep içerisindeyken kabinde taşınmasına izin verilmektedir şeklinde açıklanabilir. Fakat çakmağın biçimine ve çeşidine göre bu izin ve serbestlik farklılaşabilmektedir.

Uçağa Çakmak Alınır Mı?

Uçak içerisinde seyahat etmekte olan diğer tüm yolcuların hayatını tehlikeye atabilecek, riskli olan hiçbir eşyanın kabin içerisine alınması kesinlikle yasaktır. Genel olarak havayolu şirketleri; yalnızca ufak bir cep çakmağının taşınmasına müsaade eder. Bu durum ise hem havayolu şirketlerinin politikalarına, hem kabin memurlarının müsaadesine, hem de kontrol alanındaki emniyet güçlerine uygun ise gerçekleşebilmektedir. Ufak bir cep çakmağının yanı sıra, mavi alev çıkartan ve büyük boyutlu olan hiçbir çakmak hem kabin içerisine hem de asıl bagaja kesinlikle alınmamaktadır. Puro çakmakları da yasaklara dahil olan çakmak türleri arasında yerini almaktadır.

Uçağa Çakmak Sokmak Yasak Mı, Kabin Bagajında Taşınır Mı?

Kabin bagajında veya asıl alt uçak bagajında hiçbir şekilde yanıcı ve alev tetikleyici eşya bulundurulamaz. Bu husus havayolu şirketlerinin politikası gereği yasaktır. Yalnızca, yolcuların ceplerinde birer adet olacak şekilde küçük bir çakmak bulundurulmasına izin verilmektedir. Uçağa çakmak sokulması ilk önce havaalanı emniyet kontrolünde fark edildiği taktirde içeri sokulmaz. Bir şekilde içeri geçebilen yasaklı çakmak türleri olur ise, uçak kontorü sırasında veya bagaj teslimi sırasında cihazlardan geçerken fark edilebilir ve kesin suretle engellenir. Uçak içerisi kontrollerde de, mavi alevli veya büyük boyutlu yahut puro çakmağı türleri kesinlikle uçuş başlamadan önce dışarı alınır ve yasaklanır. Hem uçağa olası bir zarar verebilme tehlikesine, hem de diğer yolcuların hayatlarını riske atabilme tehlikesine karşın bu kurallar kesin bir biçimde konulmakta ve korunmaktadır.