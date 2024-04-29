Powerbank, cep telefonu, tablet veyahut dizüstü bilgisayar kullananlar için şarjı bir problem olmaktan çıkarır. Elektrik prizine erişimin mümkün olmadığı durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Acil durumlar için hazırlıklı olma imkanı sunan powerbankleri, uçak seyahati sırasında taşımak isteyen yolcular olabilir. Bunun için önceden uçağa powerbank alınır mı, uçakta taşınabilir şarj aleti yasak mı, kabin bagajında taşınır mı sıkça merak edilir.

Uçağa Powerbank Alınır Mı?

Uçakla yolculuk edeceklerin merak ettiği noktalardan biri de powerbank taşınıp taşınamayacağıdır. Genel olarak çoğu havayolu şirketi, powerbank taşınmasına izin verir. Ancak belirli bazı kuralların çiğnenmemesi şartıyla buna müsaade eder. 100 watt ve daha altındaki powerbanklerin, yolcular tarafından taşınmasında hiçbir problem yoktur. Bazı havayollarında birtakım değişiklikler söz konusu olsa da çoğunlukla, 100-160 watt arasındakilerin el bagajında taşınmasına izin verilir.

160 veya üzeri watt olan powerbanklerin ise uçağa alınmasına genel olarak izin verilmemektedir. Bundan dolayı yolcular, yanlarına powerbank almadan önce mutlaka kaç watt olduğunu kontrol etmelidir. Ek olarak, bazı havayolları el bagajında taşınmasına izin verirken bazıları ise kabin bagajına konulmasına müsaade eder.

Uçakta Şarj Aleti Yasak mı?

Belli başlı kurallara uyulduğu takdirde uçakta şarj cihazı taşınmasına izin verilir. Güvenlik kontrolü sırasında kolay erişilebilir olmaları için şarj aletlerinin kabin bagajına konulmaları gerekir. Boyut olarak büyük olan cihazların götürülmesinde bazı kısıtlamaların uygulanması söz konusu olabilir. Tıpkı powerbankler de olduğu gibi şarj aletlerinin boyutlarının da çok büyük olmaması istenir. Günümüzde çoğu akıllı cihazın şarj aletlerinde lityum pil kullanılır. Bu pillerin güvenli bir biçimde taşınması şarttır. Çünkü kısa devre gibi tehlikeli durumların yaşanmaması açısından buna dikkat edilir.