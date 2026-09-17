Uçak kazasında hayatını kaybeden iş adamı gönüllü olarak uçuyormuş: 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Kuşadası'nda ailesinin ürettiği yoğurt ve peynirleri otellere dağıtarak çalışma hayatına başlayan Mehmet Çankaya, 22 yaşında Meksika'ya taşındı.

YARDIM FAALİYETLERİ İÇİN PİLOTLUK EĞİTİMİ ALDI

Pandemi döneminde pilotluk eğitimi alan Çankaya, kendi uçağını satın alıp, Kolombiya'nın ulaşımı zor, yoksul ve ücra bölgelerinde yaşayan insanlara ücretsiz tıbbi, cerrahi ve insani yardım götüren gönüllü bir sivil havacılık ve sağlık organizasyonu Kolombiya Sivil Hava Devriyesi (Patrulla Aérea Civil Colombiana - PAC)'ne katıldı.

13 AĞUSTOS'DA HAVALANDI

İşadamı Çankaya, 10 Ağustos'ta Choco'da meydana gelen depremden etkilenen insanlara sağlık hizmeti veren aralarında doktorlarında bulunduğu 4 sağlık görevlisini almak için 13 Ağustos günü Condoto'dan başkent Bogotá'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandı. 09:09 sıralarında gönüllü sağlık çalışanı Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán ve Yuliza Figueredo'yu alan Çankaya dönüş uçuşuna geçti.

KALKIŞTAN 13 DAKİKA SONRA

Cessna'nın acil durum verici sinyali kalkıştan 13 dakika sonra yanmaya başladı. Kısa bir süre sonra ise uçakla bağlantı tamamen kesildi. Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve arama kurtarma ekipleri, uçağın Tatamá Ulusal Doğa Parkı yakınlarında Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin fit yükseklikteki dağlık alana düştüğünü tespit etti.

ÜÇ GÜNÜN SONUNDA ULAŞILDI

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı. Ancak arazinin engebeli ve yoğun ağaçlarla kaplı olması nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı. 170'den fazla kurtarma ekibi, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle indirildi. Üç günün sonunda Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne bağlı ekipler dağın yamacına çarptığı belirlenen uçağın enkazına ve 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.