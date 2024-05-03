Uçak korkusuna can dostlarla terapi

İGA İstanbul Havalimanı'nda, özel eğitim almış terapi köpekleri, havalimanında yolcularla etkileşime girerek, onlara pozitif enerjileriyle destek oluyorlar. Köpekler, gün içinde özellikle uçuşların yoğun olduğu zamanlarda, dış hatlara giden yolcu alanında görev alıyorlar.İGA İstanbul Havalimanı Müşteri Deneyimi Müdürü Abdülkadir Demirtaş projeye dair şunları söyledi: "Dünyanın en büyük küresel aktarma merkezlerinden biri olan havalimanımızda birçok ülkeden milyonlarca misafirimizi ağırlıyoruz. Dolayısıyla sürekli yolcu memnuniyetini merkeze alarak farklı ihtiyaç ve durumlara yönelik hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Seyahat etmek bazen stresli olabiliyor, bu nedenle havalimanımızda keyifli ve rahatlatıcı bir atmosfer sunmayı önemsiyoruz. İnsan ve hayvanların etkileşiminin kan basıncı, stres ve kaygı seviyeleri üzerindeki olumlu etkileri, birçok bilimsel araştırmayla kanıtlanmış durumda.Biz de bu araştırmalar ışığında hareket ederek terapi köpekleriyle havalimanımızda keyifli ve stressiz bir seyahat deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu sayede misafirlerimizin havalimanımızdan unutulmaz anılar biriktirip mutlu ayrılmalarını amaçlıyoruz." İlk etapta 5 köpeğin görev aldığı projenin koordinasyonu, köpeklerin eğitimi ve bakımı da dâhil olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı Veteriner Hekimi Volkan Arslan'ın liderliğindeki ekip tarafından yürütülüyor. SABAH'a konuşan Arslan, "İGA İstanbul Havalimanı'nda dünyanın her noktasından milyonlarca misafirimiz oluyor. Biz de misafirlerimize daha iyi bir uçuş deneyimi yaşatıp daha keyifli bir uçuş geçirmesi için, varsa uçuş stresini azaltmak için Türkiye'de ilk defa pilot proje olarak bu uygulamayı hayata geçirdik. Geri dönüşler çok güzel" dedi.İGA İstanbul Havalimanı'nda, seyahat eden minik dostların ihtiyaçları için toplam dört adet evcil hayvan odası bulunuyor. Evcil hayvan odalarında minik dostların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler yer alıyor.