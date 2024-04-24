Uçakta akıl almaz hırsızlık

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ilginç bir hırsızlığa sahne oldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zortuk, geçtiğimiz ay Paris'e gitmek üzere havalimanına gitti. Profesör pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa gitmek üzere otobüsten inerken sırt çantasını unuttu.Durumu kabin memurlarına bildiren Zortuk, çantasında 1500 Euro ve 3 bin 600 Türk Lirası olduğunu ve havalimanında döviz aldığına dair fatura da olduğunu ekledi. Kabin memuru Rengin Koç'un dikkati sayesinde çanta bulundu. Koç, yolcuların uçağa bindiği esnada, uzun saçlı birinin sırt çantasından bel çantasına para aktardığını, sonra da çantayı montuyla saklayarak uçağa bindiğini hatırladı. Prof. Zortuk, uçağa polis ekiplerinin çağrılmasını istedi. Polis ekipleri, Fransız yolcu Sofiane Derahmoune'yi (36) uçak dışına davet etti. Her şeyi itiraf eden Derahmoune ayakkabısının içinden paraları çıkardı. Paralar eksiksiz şekilde Zortuk'a teslim edildi. Uçak seferine devam ederken şüpheli ise gözaltına alındı.