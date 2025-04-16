Uçuş öncesinde kabin bagajı kurallarını bilmek, havalimanında yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmek ve seyahatinizi daha konforlu hale getirmek açısından kritik öneme sahiptir. Ağırlık ve boyut sınırlarını aşan bagajlar genellikle uçağın kargo bölümüne gönderilmek zorunda kalabilir, bu da ek maliyet ve zaman kaybına yol açabilir. Uçakta kabin bagajı kaç kilo olmalı, ücretsiz kabin el bagajı hakkı ne kadar sorularına göre hareket ederek bu olumsuz durumlardan etkilenmemek oldukça kolaydır.

Uçakta Kabin Bagajı Kaç Kilo Olmalı?

Genel olarak uçuşlarda kabin bagajı için belirlenen standart ağırlık limiti 8 kg ile 10 kg arasındadır. Bu sınır, havayolu şirketine ve seyahat edilen sınıfa göre değişebilir:

Ekonomi sınıfı yolcuları genellikle 8 kg'a kadar el bagajı taşıyabilir.

Business ve First Class yolcuları için bu sınır 10–12 kg'a kadar çıkabilir.

Düşük maliyetli havayollarında bu sınır bazen 7 kg ile sınırlı tutulabilir.

El bagajının yalnızca kiloya değil, aynı zamanda ölçülerine de uygun olması gerekir. Ağırlık uygun olsa bile ölçü sınırını aşan bagajlar kabine alınmayabilir.

Ücretsiz Kabin El Bagajı Hakkı Ne Kadar?

Çoğu havayolu şirketi, yolcularına ücretsiz olarak bir adet kabin el bagajı hakkı tanımaktadır. Ancak, bu hakkın boyutları ve içeriği havayolu şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Ücretsiz kabin bagajı genellikle şu özelliklere sahiptir: