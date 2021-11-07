UCİM farkındalık için ünlü sanatçılarla birlikte İstanbul maratonunda yer aldı

Çocuk ihmal ve istismarı konusunda her daim toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri bugün N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda koştu. İstanbul Maratonu öncesinde birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından, çocuk ihmal ve istismarını önleme farkındalığı için İstanbul Maratonu'na katılma ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne destek olma konusunda çağrıda bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu, adL, Berkan Karabulut, Burcu Binici, Didem Soydan, Necip Memili, Tuğrul Tülek, Alara Bozbey, Tanem Sivar, Damla Sönmez, Melikşah Altuntaş, Eylül Su Sapan, Emircan İğrek, Burak Deniz, Suna Aydın, Anıl Altan, Pelin Akil, Seray Kaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aybüke Albere, Janset Paçal, Berk Atan, Esra Kızıldoğan, Deniz Tansel Öngel, Seda Bakan, Ayşe Tolga, Selin Yağcıoğlu, Esra Bilgiç, Berkay Şahin, Fatma Toptaş, Aslı Tandoğan, Burç Kümbetlioğlu, Deniz Işın, Doğu Demirkol, Erdem Kaynarca, Fezi Altun, Defne Kayalar, Mehmet Dinçerler, Melda Aygin, Semiha Bezek, Tuvana Türkay çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Ünlü sanatçılar UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile birlikte N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda koştu.