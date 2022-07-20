Haberler Yaşam Haberleri Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Kabine Toplantısı ek ders kararı sonrası ücretli öğretmen maaşları 2022!
Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:12

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Kabine Toplantısı ek ders kararı sonrası ücretli öğretmen maaşları 2022!

Ücretli öğretmenlik ek ders ücreti 18 Temmuz 2022 günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gündemde geldi. Usta öğreticileri ve ücretli öğretmenleri ilgilendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası ücretli öğretmen maaşı sorgulanmaya başladı. Ek derslerle birlikte maaşlarına ek olarak ücret alan öğretmenler soruyor: 2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar, ek ders ücreti ne kadar oldu? İşte, ücretli öğretmen maaşı 2022…

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Kabine Toplantısı ek ders kararı sonrası ücretli öğretmen maaşları 2022!

Ücretli öğretmen maaşı 2022 sorgulamasıyla Kabine sonrası gündemdeki yerini aldı. Ek ders ödemeleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları anlattı. Ücretli öğretmen maaşı ek ders ücretleri ile güncellendi. Peki, Ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar oldu? İşte, ek ders ücretleri ve yeni ücretli öğretmen maaşı…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz Pazartesi yapılan Kabine Toplantısı sonrası konuşmasında şunları söyledi:

"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız."

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak yeni hesap açıklaması da şöyle oldu:

"Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret, 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Kabine Toplantısı ek ders kararı sonrası ücretli öğretmen maaşları 2022!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA