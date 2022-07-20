Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Kabine Toplantısı ek ders kararı sonrası ücretli öğretmen maaşları 2022!

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak yeni hesap açıklaması da şöyle oldu:

"Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret, 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."