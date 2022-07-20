Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Kabine Toplantısı ek ders kararı sonrası ücretli öğretmen maaşları 2022!

Ücretli öğretmen maaşı 2022 sorgulamasıyla Kabine sonrası gündemdeki yerini aldı. Ek ders ödemeleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları anlattı. Ücretli öğretmen maaşı ek ders ücretleri ile güncellendi. Peki, Ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar oldu? İşte, ek ders ücretleri ve yeni ücretli öğretmen maaşı…
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE MÜJDE!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz Pazartesi yapılan Kabine Toplantısı sonrası konuşmasında şunları söyledi:
"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız."
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak yeni hesap açıklaması da şöyle oldu:
"Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret, 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."